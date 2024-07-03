В Азербайджане 218 сотрудников Госслужбы по мобилизации привлечены к ответственности

218 сотрудников Государственной службы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу привлечены к ответственности.

218 сотрудников Государственной службы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу привлечены к ответственности.

Об этом сообщили Report в Госслужбе.

В результате служебных проверок в отношении должностных лиц, нарушивших требования законодательства, в прошлом году 78, а в первом полугодии 2024 года 140 сотрудников подвергнуты серьезным дисциплинарным взысканиям, в отношении них приняты организационно-штатные меры.

В 2023 году материалы по 15 фактам в отношении 22 человек, а в 2024 году - по 25 фактам в отношении 47 человек были направлены в Генеральную прокуратуру.