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В Азербайджане 2024 году к ответственности привлечены виновные по 630 преступлениям прошлых лет

В Азербайджане 2024 году к ответственности привлечены виновные по 630 преступлениям прошлых лет На заседании Коллегии Министерства внутренних дел, посвященном итогам работы в 2024 году, было заявлено о значительном прогрессе в раскрытии нераскрытых преступлений прошлых лет. Совместно с сотрудниками прокуратуры удалось привлечь к ответственности вино
Внутренняя политика
24 января 2025 г. 15:16
В Азербайджане 2024 году к ответственности привлечены виновные по 630 преступлениям прошлых лет

МВД Азербайджана отмечает прогресс в 2024 году в раскрытии преступлений, совершенных в прошлые годы, удалось привлечь к ответственности виновных по 630 фактам.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на коллегии МВД, посвященном итогам 2024 года.

В ведомстве отметили, что эти дела были раскрыты совместно совместно с сотрудниками органов прокуратуры.

Участники коллегии также подчеркнули успешное выполнение в 2024 году органами МВД задач по предотвращению и расследованию тяжких, особо тяжких и транснациональных организованных преступлений.

"Особое внимание было уделено повышению эффективности взаимодействия правоохранительных органов для обеспечения общественной безопасности и правопорядка. Планируется продолжить работу в этом направлении, уделяя особое внимание раскрытию преступлений прошлых лет и предупреждению новых угроз", - подчеркнули в МВД.

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Версия на азербайджанском языке Ötən illərdən bağlı qalmış cinayətlərin açılması ilə 630 fakt üzrə təqsirli şəxslər məsuliyyətə cəlb olunub

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