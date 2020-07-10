В Азербайджане 18 осужденных заразились COVID-19, 2 досрочно освобождены

В Азербайджане 18 осужденных заразились коронавирусом, 2 досрочно освобождены

В Азербайджане объявлено число осужденных, инфицированных коронавирусом.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил во время брифинга оперативного штаба при Кабинете министров.

Он отметил, что позитивные результаты тестов были выявлены у 11 осужденных в колонии № 12, 5 осужденных в колонии № 14, у 2 осужденных в колонии № 4: "Двое из этих лиц были досрочно освобождены и переданы TƏBİB".