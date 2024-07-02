В Азербайджане 12 адвокатов допустили дисциплинарные нарушения

В Азербайджане 12 адвокатов допустили дисциплинарные нарушения.

В Азербайджане 12 адвокатов допустили дисциплинарные нарушения.

Как сообщает Report, вопрос обсуждался на очередном заседании дисциплинарной комиссии Коллегии адвокатов.

На заседании рассмотрено 19 дел по дисциплинарным производствам, начатым на основании 25 обращений (из них 6 обращений в рамках одного производства с другими делами), 2 дела отложены для проведения дополнительного расследования, по 17 делам приняты следующие заключения:

- наличие нарушений в действиях адвоката по 12 дисциплинарным делам;

- отсутствие нарушений в действиях адвоката по 2 дисциплинарным делам;

- невозможность правовой оценки действий адвоката по 3 дисциплинарным делам.

По 11 делам дисциплинарное производство было начато на основании обращений физических лиц, 3 - на основании обращений судов, 3 - органов прокуратуры.