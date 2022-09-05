В Азербайджан завезут новое оборудование для разминирования

"В соответствии с поручением президента с прошлого года мы привезли в Азербайджан новые инструменты и оборудование для разминирования. Этот процесс продолжается и сегодня".

"В соответствии с поручением президента с прошлого года мы привезли в Азербайджан новые инструменты и оборудование для разминирования. Этот процесс продолжается и сегодня".

Как передает Report, об этом председатель Агентства по разминированию Азербайджана Вугар Сулейманов сказал журналистам.

По его словам, большая часть новых инструментов и оборудования уже ввезена в Азербайджан: "Оставшаяся часть оборудования будет ввезена в страну до конца года. ANAMA сегодня развивается, растет ее потенциал, рабочая сила. При необходимости в страну будет ввезено и другое новое оборудование".