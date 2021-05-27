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В Азербайджан ввезены 22 сейсмические станции

В Азербайджан ввезены 22 сейсмические станции С помощью этих станций Центр мониторинга РЦСС будет следить за извержениями грязевых вулканов, динамикой и процессами, происходящими там, и это уникальный метод исследования
Внутренняя политика
27 мая 2021 г. 13:51
В Азербайджан ввезены 22 сейсмические станции

В рамках реализуемого при содействии Научно-технологического центра Украины проекта "Расширение сейсмической сети на Кавказе и в Центральной Азии"(Seismic Network Expasion in the Caucasus and Central Asia) в Азербайджан ввезены новые сейсмические станции, которые будут установлены в стране.

Об этом Report сказала руководитель пресс-службы Республиканского центра сейсмологической службы (РЦСС) Вюсаля Рафиггызы.

По ее словам, купленные в рамках этого проекта 22 сейсмические станции ввезены в нашу страну. В.Рафиггызы сказала, что в настоящее время идут работы по документированию установления этих станций на местах, в ближайшее время начнется монтаж станций.

"Для информации отчему, что 12 из этих станций будут установлены вокруг грязевых вулканов на Абшеронском полуострове (места определены). С помощью этих станций Центр мониторинга РЦСС будет следить за извержениями грязевых вулканов, динамикой и процессами, происходящими там, и это уникальный метод исследования. Остальные 10 станций будут размещены в различных районах республики. Таким образом количество сейсмических станций Центра вырастет до 84".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda quraşdırılacaq 22 seysmik stansiya ölkəyə gətirilib

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