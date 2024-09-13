В Азербайджан в августе запрещен въезд 1337 человек за нарушение миграционного законодательства

В Азербайджан в августе запрещен въезд 1 337 человек за нарушение положений миграционного законодательства.

В Азербайджан в августе запрещен въезд 1 337 человек за нарушение положений миграционного законодательства.

Об этом сообщили Report в Государственной миграционной службе.

Из них 1 092 человек не смогли въехать в страну за нарушение требований статьи 16.1.8 Миграционного кодекса, 21 - за нарушение требований других статей Миграционного кодекса АР.

Кроме того, в отчетном периоде принято 224 решения о применении штрафа с административным выдворением за пределы страны за нарушение требований положений Кодекса об административных правонарушениях АР.