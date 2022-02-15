В Азербайджан разрешен въезд-выезд воздушным транспортом гражданам еще нескольких стран

Гражданам еще нескольких стран разрешен въезд-выезд воздушным транспортом в Азербайджанскую Республику.

Гражданам еще нескольких стран разрешен въезд-выезд воздушным транспортом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, въезд-выезд воздушным транспортом в Азербайджанскую Республику разрешен гражданам нижеследующих стран, а также постоянно проживающим в этих странах гражданам других стран и лицам без гражданства:

Албания

Доминиканская Республика

Филиппины

Грузия

Индия

Индонезия

Исламская Республика Иран

Колумбия

Молдова

Узбекистан

Исламская Республика Пакистан

Перу

Таджикистан

Королевство Таиланд

Тунис

Туркменистан

Боливарианская Республика Венесуэла.