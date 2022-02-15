В Азербайджан разрешен въезд-выезд воздушным транспортом гражданам еще нескольких стран

Гражданам еще нескольких стран разрешен въезд-выезд воздушным транспортом в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.
Согласно постановлению, въезд-выезд воздушным транспортом в Азербайджанскую Республику разрешен гражданам нижеследующих стран, а также постоянно проживающим в этих странах гражданам других стран и лицам без гражданства:
Албания
Доминиканская Республика
Филиппины
Грузия
Индия
Индонезия
Исламская Республика Иран
Колумбия
Молдова
Узбекистан
Исламская Республика Пакистан
Перу
Таджикистан
Королевство Таиланд
Тунис
Туркменистан
Боливарианская Республика Венесуэла.