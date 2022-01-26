В Азербайджан разрешен въезд и выезд воздушным транспортом гражданам еще двух стран

В Азербайджан разрешен въезд и выезд воздушным транспортом гражданам еще двух стран и гражданам других стран, постоянно проживающим в этих странах, а также лицам без гражданства.

В Азербайджан разрешен въезд и выезд воздушным транспортом гражданам еще двух стран, постоянно проживающим в этих странах гражданам других стран, а также лицам без гражданства.

Как сообщает Report, в связи с этим были внесены изменения в постановление Кабинета министров "О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений“.

Согласно изменениям, граждане Беларуси и Румынии, постоянно проживающие там граждане других стран, а также лица без гражданства смогут посетить Азербайджан.

Таким образом, число стран, гражданам которых разрешен въезд и выезд из Азербайджана воздушным транспортом, достигло 68.