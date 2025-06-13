В Астаринском районе проверяют уровень радиационного загрязнения

Специалисты департамента ядерных исследований Агентства инноваций и цифрового развития (АИЦР) командированы в Астаринский район.

Специалисты департамента ядерных исследований Агентства инноваций и цифрового развития (АИЦР) Азербайджана командированы в Астаринский район.

Об этом сообщает южное бюро Report .

Эксперты начали исследования по изучению уровня радиационного загрязнения воздуха.

Отмечается, что специалисты департамента различным оборудованием изучают уровень радиоактивного загрязнения в воздухе и уровень радиоактивного загрязнения на территории Ирана путем сканирования автомобилей, въезжающих в Азербайджан со стороны Ирана.