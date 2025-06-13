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В Астаринском районе проверяют уровень радиационного загрязнения

В Астаринском районе проверяют уровень радиационного загрязнения Специалисты департамента ядерных исследований Агентства инноваций и цифрового развития (АИЦР) командированы в Астаринский район.
Внутренняя политика
13 июня 2025 г. 21:36
В Астаринском районе проверяют уровень радиационного загрязнения

Специалисты департамента ядерных исследований Агентства инноваций и цифрового развития (АИЦР) Азербайджана командированы в Астаринский район.

Об этом сообщает южное бюро Report.

Эксперты начали исследования по изучению уровня радиационного загрязнения воздуха.

Отмечается, что специалисты департамента различным оборудованием изучают уровень радиоактивного загрязнения в воздухе и уровень радиоактивного загрязнения на территории Ирана путем сканирования автомобилей, въезжающих в Азербайджан со стороны Ирана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоİRİA Astara rayonunda havanın radiasiya çirklənməsi səviyyəsini tədqiq edir

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