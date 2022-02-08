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В "ASAN xidmət" зарегистрировано 50-миллионное обращение

В "ASAN xidmət" зарегистрировано 50-миллионное обращение В "ASAN xidmət" проведено мероприятие в связи с регистрацией 50-миллионного обращения.
Внутренняя политика
8 февраля 2022 г. 13:25
В ASAN xidmət зарегистрировано 50-миллионное обращение

В "ASAN xidmət" проведено мероприятие в связи с регистрацией 50-миллионного обращения.

Как сообщает Report, им стал Туран Хашимов, обратившийся в бакинский центр "ASAN xidmət" №6.

Он воспользовался услугой выдачи и замены удостоверения личности, предоставляемой Министерством внутренних дел.

В мероприятии по этому случаю принял участие руководитель аппарата Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Фуад Гараев.

Турану Хашимову были вручены подарок и благодарственная грамота.

Интересы Турана были изучены и в соответствии с его тягой к спорту, в особенности к футболу, "ASAN xidmət" пригласил для участия в мероприятии членов футбольного клуба "Карабах".

Главный тренер Гурбан Гурбанов и члены команды "Карабах" подарили Турану Хашимову форму клуба и мяч.

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Версия на азербайджанском языке Фото“ASAN xidmət”ə 50 milyonuncu müraciət qeydə alınıb

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