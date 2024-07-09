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В Армении присвоили произведение азербайджанского композитора Бахрама Насибова "Карабах"

В Армении присвоили произведение азербайджанского композитора Бахрама Насибова "Карабах" В Армении присвоили произведение очередного известного азербайджанского композитора - Бахрама Насирова "Карабах".
Внутренняя политика
9 июля 2024 г. 09:40
В Армении присвоили произведение азербайджанского композитора Бахрама Насибова Карабах

В Армении присвоили произведение очередного известного азербайджанского композитора – Бахрама Насибова "Карабах".

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве интеллектуальной собственности.

Так, армянский исполнитель Гор Епремян разместил на платформе Youtube песню под названием "Sirun jan", которая является очевидным плагиатом известного всем в Азербайджане и ряде стран тюркского мира музыкального произведения Бахрама Насибова "Карабах".

Согласно информации, факт присвоения расследовали и подтвердили эксперты агентства, композиторы и народные артисты Азербайджана Фаиг Суджаддинов и Эльдар Мансуров.

"Автором музыки и текста музыкального произведения "Карабах" является Бахрам Насибов, оно впервые была исполнено Арифом Бабаевым в 1972 году. Это одно из самых известных произведений Бахрама Насибова. 2 июня 1972 года композиция была зарегистрирована в отделении Всесоюзного агентства по авторским правам в Азербайджанской Республике (ныне Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана)", - отметили в агентстве.

Подчеркивается, что отсутствие информации о настоящем авторе произведения в описании песни "Sirun jan" на платформе YouTube нарушает личные права Бахрама Насибова, а с точки зрения коммерческого размещения - имущественные права.

"Это является нарушением положений национального законодательства, а также требований третьей статьи Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности, членом которой являются Азербайджан и Армения", - отметили в агентстве.

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Версия на азербайджанском языке Agentlik: “Qarabağ” mahnısını erməni ifaçının mənimsəməsi ilə bağlı arayış hazırlanır

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