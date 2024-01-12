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В Арбитражном суде в Гааге состоялось заседание по иску Азербайджана против Армении

В Арбитражном суде в Гааге состоялось заседание по иску Азербайджана против Армении 13:56
Внутренняя политика
12 января 2024 г. 14:44
В Арбитражном суде в Гааге состоялось заседание по иску Азербайджана против Армении

В штаб-квартире Постоянной палаты третейского суда, расположенной в Гааге (Нидерланды), состоялось заседание в рамках межгосударственного арбитража, инициированного Азербайджаном против Армении в соответствии с Договором к Энергетической хартии.

Как сообщили Report из МИД, Азербайджан на заседании представляла делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Эльнуром Мамедовым.

27 февраля 2023 года Азербайджан начал арбитражный процесс с требованием компенсации за нарушение Арменией многочисленных положений Договора к Энергетической хартии и принципов международного права. В арбитражном уведомлении Азербайджана было указано, что Армения нарушила свои международные обязательства, отказавшись признать и уважать суверенные права Азербайджана на энергетические ресурсы Карабахского региона, который является международно признанной территорией Азербайджана, незаконно оккупированной Арменией на протяжении почти 30 лет.

В период оккупации Армения незаконно лишила Азербайджан доступа к его энергетическим ресурсам и возможностям их развития, а также присвоила эти ресурсы в целях эксплуатации в свою пользу и получения прибыли. Азербайджан был также лишен возможности использования имеющихся богатых запасов гидро-, ветровой и солнечной энергии в Карабахском регионе.

Арбитражный процесс начался в соответствии с Договором к Энергетической хартии после того, как вопрос не нашел удовлетворительного решения в нескольких раундах дипломатических переговоров между Азербайджаном и Арменией. Решение по делу будет принимать арбитражный суд, состоящий из трех судей, назначенных с обеих сторон. В Арбитражный суд направлено ходатайство о принятии конкретного решения в связи с неисполнением Арменией своих юридических обязательств по договору к Энергетической хартии и требовании справедливой компенсации в соответствии с нормами международного права.

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Версия на английском языке Meeting held in Permanent Court of Arbitration on claim brought by Azerbaijan against Armenia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Arbitraj Məhkəməsində Ermənistana qarşı qaldırdığı iddia üzrə iclas keçirilib

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