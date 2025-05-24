В Аранском региональном центре МЧС прошли учения по гражданской обороне

В Зардабском районе в Аранском региональном центре МЧС прошли учения по гражданской обороне.

В Зардабском районе в Аранском региональном центре МЧС прошли учения по гражданской обороне.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.

В мероприятии приняли участие личный состав Аранского регионального центра, Комиссия по чрезвычайным ситуациям Зардабского района, штаб гражданской обороны, личный состав и техника территориальных отрядов гражданской обороны.

В ходе учений были проверены действия невоенизированных территориальных отрядов гражданской обороны по оповещению о чрезвычайной ситуации, подъему по сигналу оповещения и сбора, выдвижению к пункту сбора, организации сбора и управления, а также заслушаны доклады о функциональных обязанностях.

В завершение был проведен анализ учений и даны соответствующие поручения.