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В аппарате омбудсмена создана рабгруппа для мониторинга муниципальных выборов

В аппарате омбудсмена создана рабгруппа для мониторинга муниципальных выборов 10:25
Внутренняя политика
28 января 2025 г. 10:46
В аппарате омбудсмена создана рабгруппа для мониторинга муниципальных выборов

В аппарате омбудсмена Азербайджана создана рабочая группа для оперативного обмена информацией в ходе муниципальных выборов.

Как сообщает Report, рабочая группа сформирована по инициативе уполномоченного по правам человека Сабины Алиевой.

Сотрудники аппарата омбудсмена, региональных центров, а также аппарата омбудсмена Нахчывана примут участие в выборах в качестве независимых наблюдателей. Они будут проводить наблюдение на избирательных участках.

Каждый наблюдатель будет ежечасно предоставлять результаты наблюдений омбудсмену. В случае необходимости, совместно с Центральной избирательной комиссией будут приниматься меры для защиты прав граждан.

Напомним, муниципальные выборы в Азербайджане пройдут 29 января.

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Версия на английском языке Working group created in Ombudsman’s office to monitor municipal elections in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Ombudsman Aparatında bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı İşçi qrup yaradılıb

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