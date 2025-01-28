В аппарате омбудсмена создана рабгруппа для мониторинга муниципальных выборов

10:25

В аппарате омбудсмена Азербайджана создана рабочая группа для оперативного обмена информацией в ходе муниципальных выборов.

Как сообщает Report, рабочая группа сформирована по инициативе уполномоченного по правам человека Сабины Алиевой.

Сотрудники аппарата омбудсмена, региональных центров, а также аппарата омбудсмена Нахчывана примут участие в выборах в качестве независимых наблюдателей. Они будут проводить наблюдение на избирательных участках.

Каждый наблюдатель будет ежечасно предоставлять результаты наблюдений омбудсмену. В случае необходимости, совместно с Центральной избирательной комиссией будут приниматься меры для защиты прав граждан.

Напомним, муниципальные выборы в Азербайджане пройдут 29 января.