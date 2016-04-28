В Апелляционном суде Ширвана ожидается кадровая перестановка

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Председатель Апелляционного суда Ширвана будет назначен судьей Верховного суда.
Как сообщает Report, на прошедшем 28 апреля заседании парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству обсудили ряд вопросов о назначении судей с учетом предложений Судебно-правового совета.
Согласно рекомендации совета, судьи Верховного совета Ибаев Вафаддин Алем оглу и Гулиев Закир Муслим оглу, срок полномочий которых истек 25 апреля, будут вновь назначены на прежнюю должность.
В то же время, председателя Апелляционного суда Ширвана Аскерова Гудрета Ага оглу назначат на должность судьи Верховного суда. Судья Верховного суда Агаев Рашадат Ахмед оглу будет назначен на должность судьи Апелляционного суда Ширвана.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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