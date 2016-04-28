В Апелляционном суде Ширвана ожидается кадровая перестановка

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Председатель Апелляционного суда Ширвана будет назначен судьей Верховного суда.

Как сообщает Report, на прошедшем 28 апреля заседании парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству обсудили ряд вопросов о назначении судей с учетом предложений Судебно-правового совета.

Согласно рекомендации совета, судьи Верховного совета Ибаев Вафаддин Алем оглу и Гулиев Закир Муслим оглу, срок полномочий которых истек 25 апреля, будут вновь назначены на прежнюю должность.

В то же время, председателя Апелляционного суда Ширвана Аскерова Гудрета Ага оглу назначат на должность судьи Верховного суда. Судья Верховного суда Агаев Рашадат Ахмед оглу будет назначен на должность судьи Апелляционного суда Ширвана.