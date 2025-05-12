В Алматы прошел форум на тему "Призывы к возвращению в Западный Азербайджан"

В Алматы прошло мероприятие под названием "Казахстанско-Азербайджанский международный форум - Призывы к возвращению в Западный Азербайджан", посвященное 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

В Алматы прошло мероприятие под названием "Казахстанско-Азербайджанский международный форум - Призывы к возвращению в Западный Азербайджан", посвященное 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, форум прошел при совместной организации Агентства государственной поддержки НПО, Общественного объединения просвещения молодежи "Кызылбаш", представительства ЮНЕСКО в Казахстане, Всемирного союза турок-ахыска, Фонда общественной дипломатии "Шелковый путь" и Общины Западного Азербайджана.

В рамках форума также была организована выставка, посвященная 102-й годовщине со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева. На выставке были представлены фотографии, отражающие политику Гейдара Алиева в отношении стран Центральной Азии и тюркских государств, а также фотографии, связанные с нашим культурно-историческим наследием в Западном Азербайджане.

В конце мероприятия была принята итоговая декларация и сделана памятная фотография.