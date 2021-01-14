В Аллее шехидов ведется подготовка в связи с годовщиной трагедии 20 января

В Аллее шехидов ведется подготовка в связи с 31-й годовщиной трагедии 20 января

В Аллее шехидов ведется подготовка в связи с 31-й годовщиной трагедии 20 января. Структуры Исполнительной власти города Баку проводят текущие ремонтные работы, широкие мероприятия по очистке и благоустройству, уходу за деревьями, обновлено газонное покрытие, посажены новые цветы, покрашены фонарные столбы, вымыты тротуары и вся территория.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ИВ города Баку.

В связи с трагедией на Аллее готовятся особые композиции из разноцветных гвоздик. К работам привлечены профессионалы, ландшафтные дизайнеры.

Подготовку планируется завершить до 19 января.