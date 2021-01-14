О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Аллее шехидов ведется подготовка в связи с годовщиной трагедии 20 января

В Аллее шехидов ведется подготовка в связи с годовщиной трагедии 20 января В Аллее шехидов ведется подготовка в связи с 31-й годовщиной трагедии 20 января
Внутренняя политика
14 января 2021 г. 10:21
В Аллее шехидов ведется подготовка в связи с годовщиной трагедии 20 января
0 : 00
0 : 00

В Аллее шехидов ведется подготовка в связи с 31-й годовщиной трагедии 20 января. Структуры Исполнительной власти города Баку проводят текущие ремонтные работы, широкие мероприятия по очистке и благоустройству, уходу за деревьями, обновлено газонное покрытие, посажены новые цветы, покрашены фонарные столбы, вымыты тротуары и вся территория.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ИВ города Баку.

В связи с трагедией на Аллее готовятся особые композиции из разноцветных гвоздик. К работам привлечены профессионалы, ландшафтные дизайнеры.

Подготовку планируется завершить до 19 января.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Şəhidlər Xiyabanında 20 Yanvar faciəsinin ildönümü ilə bağlı hazırlıq işləri aparılır

Новости партнеров

Другие новости из категории

Гендиректор ИСЕСКО подарил президенту саблю
ФотоГендиректор ИСЕСКО подарил президенту саблю
13 января 2021 г. 19:19
Ильхам Рагимов награжден орденом Шохрат
Ильхам Рагимов награжден орденом "Шохрат"
13 января 2021 г. 14:49
Состоялось очередное заседание попечительского совета фонда YAŞAT
Состоялось очередное заседание попечительского совета фонда YAŞAT
13 января 2021 г. 11:38
Фонд YAŞAT завез из-за рубежа ортопедический прибор для раненных на войне
ВидеоФонд YAŞAT завез из-за рубежа ортопедический прибор для раненных на войне
11 января 2021 г. 10:24
Президент уволил главу ОАО «Азерхалча» Видади Мурадова
Президент уволил главу ОАО «Азерхалча» Видади Мурадова
10 января 2021 г. 11:50
Омбудсмен встретилась с задержанным гражданином Армении
Омбудсмен встретилась с задержанным гражданином Армении
9 января 2021 г. 19:29
В Азербайджане эти работы будут утверждены в качестве госзаказа
В Азербайджане эти работы будут утверждены в качестве госзаказа
9 января 2021 г. 15:53
Госкомитет: Построенные в Физули дома будут переданы вынужденным переселенцам
Госкомитет: Построенные в Физули дома будут переданы вынужденным переселенцам
8 января 2021 г. 15:45
Гасан Гасанов отозван с должности посла Азербайджана в Польше
Гасан Гасанов отозван с должности посла Азербайджана в Польше
8 января 2021 г. 15:08
Стоимость биткоина обновила новый исторический максимум
Стоимость биткоина обновила новый исторический максимум
7 января 2021 г. 22:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi