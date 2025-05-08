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В Академии СГБ прошла республиканская научно-практическая конференция

В Академии СГБ прошла республиканская научно-практическая конференция В Академии СГБ прошла республиканская научно-практическая конференция
Внутренняя политика
8 мая 2025 г. 21:04
В Академии СГБ прошла республиканская научно-практическая конференция

В Культурном центре Службы государственной безопасности (СГБ) по инициативе Академии имени Гейдара Алиева состоялась республиканская научно-практическая конференция на тему "Политика государственной безопасности Гейдара Алиева: исторические достижения и современные вызовы", посвященная 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и "Году конституции и суверенитета".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие руководящие сотрудники СГБ, заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджана Зияфет Аскеров, вице-президент НАНА, генеральный директор Института информационных технологий Министерства науки и образования, академик Расим Алигулиев, председатель правления Общины Западного Азербайджана, депутат Азиз Алекберли и другие депутаты, ветераны органов безопасности, руководители и профессорско-преподавательский состав вузов.

После открытия конференции минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и героических сынов Родины, отдавших свои жизни за суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики, прозвучал Государственный гимн.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDTX-nin Akademiyasının təşkilatçılığı ilə respublika elmi-praktiki konfransı keçirilib

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