В Академии МЧС проходят курсы для офицеров из Катара

С 15 мая в Академии МЧС стартовали учебные курсы в сфере управления чрезвычайными ситуациями для группы офицеров из Катара.

С 15 мая в Академии МЧС стартовали учебные курсы в сфере управления чрезвычайными ситуациями для группы офицеров из Катара.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Было отмечено, что в курсах, которые продлятся до 27 мая, принимают участие 10 офицеров из Катара.

Целью организации курсов является повышение уровня знаний кадровых офицеров по управлению, принятию и исполнению решений в сфере управления чрезвычайными ситуациями.

Отметим, что курсы преподаются профессиональным педагогическим коллективом Академии, состоящим из теоретической и практической частей. Успешно прошедшим курсы офицерам будет выдан соответствующий международный сертификат.