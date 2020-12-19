В Агстафе торжественно открыли ресторан после решения об ужесточении карантина

В городе Агстафа открылся ресторан под названием "Измир".

В городе Агстафа открылся ресторан под названием "Измир".

Как сообщает Report, церемония открытия ресторана состоялась после решения Оперштаба при Кабмине об ужесточении карантинного режима на территории страны.

В церемонии приняли участие ответственные лица Исполнительной власти Агстафинского района и представители общественности района. На торжественном мероприятии выступил владелец ресторана Забит Велиев.

Пользователи социальной сети делятся фотографиями, размещенными на сайте Агстафинской ИВ, отмечая, что участники нарушили правила карантина.

Во время мероприятия также наблюдались случаи скопления участников, несоблюдения правил социальной дистанции и использования медицинских масок.

Как сообщил Report заведующий сектором информационного обеспечения и анализа Агстафинской ИВ Нагиф Мехтиев, ресторан открылся 9 декабря:

"Новость же была опубликована 13 декабря на сайте исполнительной власти. Постановление Кабинета министров вступило в силу 14-го числа. Я не в курсе, кто присутствовал на этом открытии. Я был в отпуске, сегодня вышел на работу. В настоящее время в районе не действуют никакие рестораны и кафе. Этот ресторан также работает только на вынос”.

В то же время 15 декабря Агстафинская ИВ на своей официальной странице в Facebook поделилась информацией и фотографиями с церемонии открытия ресторана.