В Агстафе проходит Форум Победы

При поддержке Администрации президента, Министерства обороны и Исполнительной власти Агстафинского района в Агстафе проводится Форум Победы.

При поддержке Администрации президента, Министерства обороны и Исполнительной власти Агстафинского района в Агстафе проводится Форум Победы.

Как сообщает западное бюро Report, в форуме принимают участие заведующий сектором отдела по работе с неправительственными организациями АП Вусал Гулиев, ответственный сотрудник АП Али Панахов, представители Министерства обороны, а также управлений и организаций из Газахского, Агстафинского, Товузского, Гедабекского и Шемкирского районов.

Форум проходит в конференц-зале агропромышленного комплекса.

Ранее Форум Победы состоялся 18 октября в Гяндже.

Очередные форумы будут проведены в Гусаре, Агдаме, Исмаиллы, Сабирабаде и Баку.