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В Агстафе проходит Форум Победы

В Агстафе проходит Форум Победы При поддержке Администрации президента, Министерства обороны и Исполнительной власти Агстафинского района в Агстафе проводится Форум Победы.
Внутренняя политика
19 октября 2022 г. 14:22
В Агстафе проходит Форум Победы

При поддержке Администрации президента, Министерства обороны и Исполнительной власти Агстафинского района в Агстафе проводится Форум Победы.

Как сообщает западное бюро Report, в форуме принимают участие заведующий сектором отдела по работе с неправительственными организациями АП Вусал Гулиев, ответственный сотрудник АП Али Панахов, представители Министерства обороны, а также управлений и организаций из Газахского, Агстафинского, Товузского, Гедабекского и Шемкирского районов.

Форум проходит в конференц-зале агропромышленного комплекса.

Ранее Форум Победы состоялся 18 октября в Гяндже.

Очередные форумы будут проведены в Гусаре, Агдаме, Исмаиллы, Сабирабаде и Баку.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğstafada Zəfər Forumu keçirilir

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