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В Агстафе пробурят 10 субартезианских скважин

В Агстафе пробурят 10 субартезианских скважин

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей в Агстафинском районе оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях проектирования и бурения 10 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 9 населенных пунктах Агстафинского района с населением 23334 человека, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из суммы, указанной в "Распределении средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)" для бурения субартезианских скважин с целью улучшения водоснабжения в районах Азербайджана, Открытому акционерному обществу "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделено 700 000 манатов.

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