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В Агстафе приостановлена деятельность пункта заправки сжиженным газом

В Агстафе приостановлена деятельность пункта заправки сжиженным газом Государственное агентство по безопасному ведению работ в промышленности и горнодобывающему надзору при МЧС приостановило эксплуатацию пункта заправки сжиженным газом в Агстафинском районе.
Внутренняя политика
27 августа 2024 г. 11:48
В Агстафе приостановлена деятельность пункта заправки сжиженным газом

Государственное агентство по безопасному ведению работ в промышленности и горнодобывающему надзору при МЧС приостановило эксплуатацию пункта заправки сжиженным газом в Агстафинском районе.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Инспекторами агентства была проведена плановая проверка на пункте заправки в селе Хатаи, принадлежащем малому предприятию "Тогрул".

Ввиду невозможности немедленного устранения выявленных недочетов, сотрудники агентства приостановили деятельность объекта. Владельцу вручили экземпляр акта с требованием об устранении нарушений.

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