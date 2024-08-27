В Агстафе приостановлена деятельность пункта заправки сжиженным газом

Государственное агентство по безопасному ведению работ в промышленности и горнодобывающему надзору при МЧС приостановило эксплуатацию пункта заправки сжиженным газом в Агстафинском районе.

Государственное агентство по безопасному ведению работ в промышленности и горнодобывающему надзору при МЧС приостановило эксплуатацию пункта заправки сжиженным газом в Агстафинском районе.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Инспекторами агентства была проведена плановая проверка на пункте заправки в селе Хатаи, принадлежащем малому предприятию "Тогрул".

Ввиду невозможности немедленного устранения выявленных недочетов, сотрудники агентства приостановили деятельность объекта. Владельцу вручили экземпляр акта с требованием об устранении нарушений.