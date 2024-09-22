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В Агстафе почтили память шехида Амиля Танрывердиева

В Агстафе почтили память шехида Амиля Танрывердиева В Агстафинском районе почтили память военнослужащего Амиля Танрывердиева, погибшего во время антитеррористической операции азербайджанской армии.
Внутренняя политика
22 сентября 2024 г. 22:34
В Агстафе почтили память шехида Амиля Танрывердиева

В Агстафинском районе почтили память военнослужащего Амиля Танрывердиева, погибшего во время антитеррористической операции азербайджанской армии.

Как сообщает Report, церемония состоялась в родном селе шехида Пойлу.

Родственники и друзья, преподавательский состав учебного заведения, где учился А.Танрывердиев, а также жители села посетили могилу и созданный в память шехида родник.

Участники мероприятия рассказали о героизме шехида. Было отмечено, что солдат А.Танрывердиев участвовал в боях во время антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахском регионе Азербайджана 19-20 сентября прошлого года, проявил личное мужество и отвагу.

Отметим, что Танрывердиев Амиль Эльшан оглу родился 19 мая 2004 года в селе Пойлу Агстафинского района. 6 июля 2022 года был призван на действительную военную службу Агстафинским районным военным комиссариатом Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, был отобран на курсы подготовки коммандос.

А.Танрывердиев погиб в боях на ходжавендском направлении 19 сентября 2023 года. Распоряжением президента Ильхама Алиева был награжден медалью "За Родину" и орденом "За службу Отечеству" 3-й степени.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAntiterror tədbirləri zamanı şəhid olan Amil Tanrıverdiyevin anım mərasimi keçirilib 

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