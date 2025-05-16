В Агджабединском районе простились с шехидом Миришем Рустамовым

В Агджабединском районе простились с шехидом Миришем Рустамовым, считавшимся пропавшим без вести в I Карабахской войне.

В Агджабединском районе простились с шехидом Миришем Рустамовым, считавшимся пропавшим без вести в I Карабахской войне.

Как сообщает карабахское бюро Report, останки шехида перезахоронены на Аллее шехидов в Агджабеди.

На похоронах присутствовали родственники шехида, должностные лица, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

13:21

В Агджабединском районе состоялась церемония прощания с шехидом Миришем Рустамовым, считавшимся пропавшим без вести в I Карабахской войне.

Как сообщает карабахское бюро Report, останки шехида будут перезахоронены на Аллее шехидов в Агджабеди.

Отметим, что Мириш Мухаммед оглу Рустамов родился 15 февраля 1973 года в Агджабеди. Он пропал без вести 23 августа 1993 года в направлении села Кюрдмахмудлу Физулинского района.