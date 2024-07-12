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В Агдаше простились с шехидом первой Карабахской войны

В Агдаше простились с шехидом первой Карабахской войны
Внутренняя политика
12 июля 2024 г. 18:33
В Агдаше простились с шехидом первой Карабахской войны

В Агдаше прошли похороны Имамеддина Алиаги оглу Алиева, считавшегося пропавшим без вести в первой Карабахской войне.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, в церемонии похорон приняли участие родственники шехида, должностные лица Исполнительной власти Агдашского района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

Шехид был похоронен на кладбище села Пирезе.

Отметим, что Имамеддин Алиага оглу Алиев родился 18 октября 1973 г.р. Он пропал без вести 19 июля 1992 года в селе Атерк (Гасанриз) Агдеринского района.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğdaşda Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidi İmaməddin Əliyev dəfn edilib - YENİLƏNİB

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