В Агдаше простились с шехидом I Карабахской войны Ясином Абдурахмановым

В Агдашском районе состоялась церемония прощания с пропавшим без вести во время I Карабахской войны Ясином Абдурахмановым, похороненным как неизвестный шехид на I Аллее шехидов в Баку.

В Агдашском районе состоялась церемония прощания с пропавшим без вести во время I Карабахской войны Ясином Абдурахмановым, похороненным как неизвестный шехид на I Аллее шехидов в Баку.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, останки шехида были переданы его семье в родном селе Гараджан-Шихлар, где и состоялась церемония прощания.

Я.Абдурахманов был перезахоронен на кладбище села Гараджан-Шихлар.

Абдурахманов Ясин Шакир оглу родился 23 декабря 1972 года в селе Гараджан-Шихлар Агдашского района. Он пропал без вести 19 июля 1992 года в селе Атерк Агдеринского района.