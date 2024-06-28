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В Агдаше простились с шехидом I Карабахской войны Ясином Абдурахмановым

В Агдаше простились с шехидом I Карабахской войны Ясином Абдурахмановым В Агдашском районе состоялась церемония прощания с пропавшим без вести во время I Карабахской войны Ясином Абдурахмановым, похороненным как неизвестный шехид на I Аллее шехидов в Баку.
Внутренняя политика
28 июня 2024 г. 17:11
В Агдаше простились с шехидом I Карабахской войны Ясином Абдурахмановым

В Агдашском районе состоялась церемония прощания с пропавшим без вести во время I Карабахской войны Ясином Абдурахмановым, похороненным как неизвестный шехид на I Аллее шехидов в Баку.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, останки шехида были переданы его семье в родном селе Гараджан-Шихлар, где и состоялась церемония прощания.

Я.Абдурахманов был перезахоронен на кладбище села Гараджан-Шихлар.

Абдурахманов Ясин Шакир оглу родился 23 декабря 1972 года в селе Гараджан-Шихлар Агдашского района. Он пропал без вести 19 июля 1992 года в селе Атерк Агдеринского района.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğdaşda Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidi Yasin Əbdürəhmanov dəfn edilib - YENİLƏNİB

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