В Агдаше похоронен погибший в авиакатастрофе Хабиб Исмаилов

12:46

В селе Араб Агдашского района завершилась церемония прощания с Хабибом Исмаиловым (1999 г.р.), погибшим 25 декабря в результате крушения пассажирского самолета AZAL вблизи казахстанского города Актау.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, Х.Исмаилов похоронен на кладбище села Араб.

В церемонии приняли участие родственники погибшего, официальные лица района, главы местных правоохранительных органов, сотрудники ведомств и предприятий, представители общественности.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.