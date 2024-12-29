О нас

В Агдаше похоронен погибший в авиакатастрофе Хабиб Исмаилов 

В Агдаше похоронен погибший в авиакатастрофе Хабиб Исмаилов  12:46
Внутренняя политика
29 декабря 2024 г. 13:06
В Агдаше похоронен погибший в авиакатастрофе Хабиб Исмаилов 

В селе Араб Агдашского района завершилась церемония прощания с Хабибом Исмаиловым (1999 г.р.), погибшим 25 декабря в результате крушения пассажирского самолета AZAL вблизи казахстанского города Актау.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, Х.Исмаилов похоронен на кладбище села Араб.

В церемонии приняли участие родственники погибшего, официальные лица района, главы местных правоохранительных органов, сотрудники ведомств и предприятий, представители общественности.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоTəyyarə qəzasında həlak olan Həbib İsmayılov Ağdaşda dəfn olunub - YENİLƏNİB

Самое читаемое

Глава Росавиации: В воздушном пространстве Грозного в часы авиакатастрофы вводился план Ковер
Глава Росавиации: В воздушном пространстве Грозного в часы авиакатастрофы вводился план "Ковер"
27 декабря 2024 г. 15:20
Самолет, направлявшийся из Батуми в Москву, остановился прямо перед взлетом
Самолет, направлявшийся из Батуми в Москву, остановился прямо перед взлетом
26 декабря 2024 г. 17:26
В Актау прибыли представители предприятия по производству самолетов Embraer
В Актау прибыли представители предприятия по производству самолетов Embraer
27 декабря 2024 г. 14:11
Летевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
ВидеоЛетевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
25 декабря 2024 г. 11:11
️Министр транспорта Казахстана раскрыл детали авиакатастрофы в Актау
️Министр транспорта Казахстана раскрыл детали авиакатастрофы в Актау
26 декабря 2024 г. 18:53
Минтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
ВидеоМинтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
25 декабря 2024 г. 12:01
МЧС Казахстана: На борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 42 гражданина Азербайджана
МЧС Казахстана: На борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 42 гражданина Азербайджана
25 декабря 2024 г. 13:39
Временные ограничения ввели на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, Калуга
Временные ограничения ввели на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, Калуга
26 декабря 2024 г. 17:15
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
Погибший в авиакатастрофе близ Актау Анар Бабаев работал в Грозном
Погибший в авиакатастрофе близ Актау Анар Бабаев работал в Грозном
26 декабря 2024 г. 15:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi