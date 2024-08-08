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В Агдаме простились с военнослужащим Фаридом Мамедовым

В Агдаме простились с военнослужащим Фаридом Мамедовым В Агдамском районе проходит церемония прощания с военнослужащим Фаридом Мамедовым, останки которого были обнаружены в Кяльбаджаре.
Внутренняя политика
8 августа 2024 г. 12:55
В Агдаме простились с военнослужащим Фаридом Мамедовым

В Агдамском районе состоялась церемония прощания с военнослужащим Фаридом Мамедовым, останки которого были обнаружены в Кяльбаджаре.

Как сообщает западное бюро Report, он был похоронен на Аллее шехидов в поселке Гузанлы.

12:22

В Агдамском районе проходит церемония прощания с военнослужащим Фаридом Мамедовым, останки которого были обнаружены в Кяльбаджаре.

Как сообщает карабахское бюро Report, он будет похоронен на Аллее шехидов в поселке Гузанлы.

Фарид Аждар оглу Мамедов родился 23 мая 2003 года.

Напомним, что ранее было объявлено об обнаружении останков военнослужащих Фирдовси Абдуллаева и Фарида Мамедова, пропавших без вести в Лачынском районе в марте 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLaçında itkin düşərək həlak olan hərbçi Fərid Məmmədov Ağdamda dəfn edilib - YENİLƏNİB

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