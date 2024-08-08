В Агдаме простились с военнослужащим Фаридом Мамедовым

В Агдамском районе проходит церемония прощания с военнослужащим Фаридом Мамедовым, останки которого были обнаружены в Кяльбаджаре.

В Агдамском районе состоялась церемония прощания с военнослужащим Фаридом Мамедовым, останки которого были обнаружены в Кяльбаджаре.

Как сообщает западное бюро Report, он был похоронен на Аллее шехидов в поселке Гузанлы.

12:22

В Агдамском районе проходит церемония прощания с военнослужащим Фаридом Мамедовым, останки которого были обнаружены в Кяльбаджаре.

Как сообщает карабахское бюро Report, он будет похоронен на Аллее шехидов в поселке Гузанлы.

Фарид Аждар оглу Мамедов родился 23 мая 2003 года.

Напомним, что ранее было объявлено об обнаружении останков военнослужащих Фирдовси Абдуллаева и Фарида Мамедова, пропавших без вести в Лачынском районе в марте 2022 года.