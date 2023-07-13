В Агдаме проходит мероприятие, посвященное возрождению города

В Агдамском конференц-центре проходит мероприятие на тему "Возрождение Агдама".

В Агдамском конференц-центре проходит мероприятие на тему "Возрождение Агдама".

Как сообщает Report, в нем принимают участие руководство министерства иностранных дел Азербайджана, руководители диппредставительств страны, сотрудники специального представительства президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района).

Мероприятие началось с демонстрации видеоролика, посвященного работам по восстановлению на освобожденных от оккупации территориях.

Далее его участники ознакомятся с проводимыми в Агдаме работами по восстановлению и строительству.