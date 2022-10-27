В Агдаме проходит Форум Победы

Министерство обороны и Исполнительная власть Агдамского района при поддержке Администрации президента проводят в Агдамском районе Форум Победы.

Министерство обороны и Исполнительная власть Агдамского района при поддержке Администрации президента проводят в Агдамском районе Форум Победы.

Как передает карабахское бюро Report, мероприятие организовано в Центре мугама Агдамского района с участием представителей Агдамского, Агджабединского, Бейлаганского, Физулинского, Бардинского, Тертерского, Зардабского, Имишлинского, Лачынского и Ходжавендского районов.

В форуме принимают участие ответственные работники Администрации президента, официальные лица Министерства обороны и органов исполнительной власти, члены семей шехидов, участники войны, военнослужащие Азербайджанской армии, представители неправительственных организаций и общественности.