В Агдаме похоронен шехид Первой Карабахской войны Захид Нагиев

Завершилась церемония прощания с шехидом Захидом Бахыш оглы Нагиевым, который считался пропавшим без вести в период Первой Карабахской войны.

Завершилась церемония прощания с шехидом Захидом Бахыш оглы Нагиевым, который считался пропавшим без вести в период Первой Карабахской войны.

Как сообщает карабахское бюро Report, шехид был похоронен на кладбище села Эвоглу Агдамского района.

В церемонии похорон приняли участие родственники шехида, должностные лица ИВ района, сотрудники региональных правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

Отметим, что Захид Бахыш оглу Нагиев родился 1 января 1975 года и пропал без вести 18 апреля 1994 года в селе Джавахирли Агдамского района. Останки шехида были обнаружены в селе Хындырыстан Агдамского района.