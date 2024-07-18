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В Агдаме похоронен шехид Первой Карабахской войны Захид Нагиев

В Агдаме похоронен шехид Первой Карабахской войны Захид Нагиев Завершилась церемония прощания с шехидом Захидом Бахыш оглы Нагиевым, который считался пропавшим без вести в период Первой Карабахской войны.
Внутренняя политика
18 июля 2024 г. 14:52
В Агдаме похоронен шехид Первой Карабахской войны Захид Нагиев

Завершилась церемония прощания с шехидом Захидом Бахыш оглы Нагиевым, который считался пропавшим без вести в период Первой Карабахской войны.

Как сообщает карабахское бюро Report, шехид был похоронен на кладбище села Эвоглу Агдамского района.

В церемонии похорон приняли участие родственники шехида, должностные лица ИВ района, сотрудники региональных правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

Отметим, что Захид Бахыш оглу Нагиев родился 1 января 1975 года и пропал без вести 18 апреля 1994 года в селе Джавахирли Агдамского района. Останки шехида были обнаружены в селе Хындырыстан Агдамского района.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğdamda Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidi Zahid Nağıyev dəfn edilib - YENİLƏNİB

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