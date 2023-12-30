В Агалы прошел праздничный концерт

В селе Агалы Зангиланского района состоялся концерт по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

В селе Агалы Зангиланского района состоялся концерт по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие местные жители, а также сотрудники государственных и частных учреждений.

Концерт организован специальным представительством президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район,.

На концерте прозвучали музыкальные композиции в исполнении известных деятелей культуры и искусства.

В завершение мероприятия детям были розданы подарки.