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В Агалы еще 25 семьям вручены ключи от домов

В Агалы еще 25 семьям вручены ключи от домов В Агалы еще 25 семьям были вручены ключи от домов.
Внутренняя политика
13 сентября 2023 г. 20:37
В Агалы еще 25 семьям вручены ключи от домов

В Агалы еще 25 семьям были вручены ключи от домов.

Как сообщает Report, сегодня 25 семей в составе 123 человека, выехали из города Баку в село Агалы Зангиланского района.

Специальный представитель президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев, и другие официальные лица встретили прибывших бывших вынужденных переселенцев в "умном селе" Агалы. Бывшим вынужденным переселенцам были предоставлены ключи от квартир.

На сегодняшний день в рамках проекта "Великое возвращение" в село Агалы Зангиланского района переселены в общей сложности 133 семьи, 649 человек.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğalıda daha 25 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub

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