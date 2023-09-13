В Агалы еще 25 семьям вручены ключи от домов

В Агалы еще 25 семьям были вручены ключи от домов.

В Агалы еще 25 семьям были вручены ключи от домов.

Как сообщает Report, сегодня 25 семей в составе 123 человека, выехали из города Баку в село Агалы Зангиланского района.

Специальный представитель президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев, и другие официальные лица встретили прибывших бывших вынужденных переселенцев в "умном селе" Агалы. Бывшим вынужденным переселенцам были предоставлены ключи от квартир.

На сегодняшний день в рамках проекта "Великое возвращение" в село Агалы Зангиланского района переселены в общей сложности 133 семьи, 649 человек.