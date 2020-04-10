В адрес президента Ильхама Алиева продолжают поступать письма благодарности

Азербайджанский народ высоко оценивает работу, проводимую президентом Ильхамом Алиевым по предотвращению распространения в нашей стране пандемии коронавируса, а также работу, осуществляемую в области охраны здоровья населения. В связи с этим продолжают поступать благодарственные письма в адрес главы государства.

Report со ссылкой на сайт президента, представляет ряд писем, адресованных главе государства.

Жители села Гарабаглы Сальянского района Вугар Мурсалов, Сархан Мурадов и Захир Аббасов выражают президенту Ильхаму Алиеву признательность за меры, принимаемые по предотвращению распространения коронавируса, захватившего мир. В письме говорится: "Уважаемый господин президент, то, что Вы всегда находитесь рядом с народом и проводимая Вами социальная политика полностью отражают эти реалии. Одной из важных причин, защищающих нашу страну от различных угроз, позволяющих достигать больших и устойчивых успехов, является именно связь народа с лидером. Да, это – выражение и олицетворение единства лидера и народа. В самые критические моменты лидер находится рядом со своими гражданами, а граждане - рядом со своим государством и лидером.

Господин президент, Ваш призыв "Мы сильны вместе" многие годы будет победной симфонией нашей страны. Да хранит Аллах Вас, Вашу семью и наш народ!".

Житель Лянкяранского района Нурлан Ибадов подчеркивает, что велик масштаб работы главы государства по развитию Азербайджана день ото дня, повышению авторитета нашей страны в мире, и это с признательностью воспринимается нашим народом, в том числе лянкяранцами. Он пишет: "Уважаемый господин президент, пандемия коронавируса, распространившаяся в мире, не миновала и нашу страну. Поручения, данные Вами по предотвращению широкого распространения эпидемии в Азербайджане, достойно выполняются, проявляются внимание и забота о гражданах. Как гражданин, уверен в том, что под Вашим мудрым руководством мы скоро избавимся от этой беды. Мы всегда с Вами.

Дорогой наш президент, как представитель молодежи, я выражаю Вам признательность за работу по защите здоровья наших граждан".

Проживающий в Насиминском районе города Баку Самир Абдуллаев от имени своей семьи и от себя лично выражая главе государства глубокую признательность за то, что в эти сложные дни, как всегда, находится рядом с народом, проявляет заботу о нем, пишет: "Сдача в эксплуатацию медицинского учреждения "Ени клиника" для лечения больных, зараженных коронавирусом, открытие предприятия по производству медицинских масок в очередной раз доказывает то, что Вы находитесь рядом с народом, постоянно думаете о гражданах. Мы также всегда поддерживаем Вас, мы – Ваши солдаты. Да хранит Вас Аллах!".

Житель поселка Гузанлы Агдамского района Гаджиага Гаджиев, отмечая, что борьба с пандемией коронавируса в нашей стране организована на очень высоком уровне, принятые государством мудрые решения дают свои положительные результаты, пишет: "Уважаемый господин президент, сдача в эксплуатацию медицинского учреждения "Ени клиника" с целью борьбы с пандемией, в открытии которой Вы приняли участие, является наглядным свидетельством Вашего высокого внимания об охране здоровья населения.

Уважаемый господин президент, во главе с Вами выражаю признательность всем компаниям и лицам, перечислившим средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. С целью защиты здоровья людей в ряде сферах созданы условия для удаленной работы сотрудников. Эта инициатива также выдвинута государством, даже зарплата работников, не приходящих на работу, была сохранена.

Уважаемый господин президент, я верю, что благодаря Вашим мудрым решениям мы преодолеем эту пандемию с минимальными потерями. Я горжусь Вами, моя поддержка Вас безгранична. Сегодня самым большим требованием государства от людей является оставаться дома и в созданных условиях это вовсе не трудно. Да хранит Аллах Вас и наш народ. Вместе мы сильнее!".