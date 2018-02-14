В Администрацию президента поступило больше жалоб на полицию 18-ти районов - СПИСОК

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ “Нельзя не отметить незаменимые заслуги органов полиции в сохранении правопорядка и обеспечении стабильности в республике. В Азербайджане в результате деятельности полиции количество преступлений на каждые 100 тыс. человек сократились с 271 до 264. Согласно "Глобальности отчету конкурентоспособности в 2017-2018 годы" Всемирного экономического форума, Азербайджан, продвинувшись по индикатору “Надежности полицейской службы”, вышел на 54 место среди 137 стран. В прошлом году органами внутренних дел были обезврежены 1028 преступных групп, из оборота изъято 944,5 кг наркотических средств, уничтожено около 175 тонн дикорастущей конопли и маковых кустов. Возмещение нанесенного гражданам ущерба выросло на 14,5% и составило 84,9%. Общее количество преступлений сократилось на 2,7%, ДТП - 8,6%, количество погибших в авариях – 1,2%, пострадавших – 12,2%"

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом работы с документами и обращениями граждан Администрации президента Сулейман Исмайлов.

Он также сообщил, что немало обращений в связи с деятельностью органов полиции: “Обращения о ведении следствия, защите общественного правопорядка и стабильности, деятельности дорожной полиции, паспортной регистрации, выдаче удостоверения личности относительно много поступило из Хатаинского, Хазарского, Наримановского, Низаминского, Пираллахинского, Сураханского районов Баку, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Агджебеди, Агдама, Джалилабада, Гейгеля, Габалы, Огуза, Саатлы, Сиязана, Шабрана и др. городов и районов”.