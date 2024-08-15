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В Абшеронском районе простились с четырьмя шехидами I Карабахской войны

В Абшеронском районе простились с четырьмя шехидами I Карабахской войны В Абшеронском районе проходит церемония прощания с четырьмя шехидами, считавшимися пропавшими без вести в I Карабахской войне.
Внутренняя политика
15 августа 2024 г. 12:20
В Абшеронском районе простились с четырьмя шехидами I Карабахской войны

В Абшеронском районе завершилась церемония прощания с четырьмя шехидами, считавшимися пропавшими без вести в I Карабахской войне.

Как сообщает местное бюро Report, шехиды были захоронены на Аллее шехидов в поселке Мехдиабад Абшеронского района.

На похоронах присутствовали родственники шехидов, должностные лица исполнительной власти Абшеронского района, сотрудники правоохранительных органов района, военные и представители общественности.

11:57

В Абшеронском районе проходит церемония прощания с четырьмя шехидами, считавшимися пропавшими без вести в I Карабахской войне.

Как сообщает местное бюро Report, церемония прощания с шехидами проходит в поселке Мехдиабад.

Останки шехидов Джамалова Эльмана Гусейн оглу, Абилова Абульфаза Абульфат оглу, Гусейнова Джаваншира Эршад оглу, Ширинова Тахира Ширин оглу будут перезахоронены на Аллее шехидов в поселке Мехдиабад Абшеронского района.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAbşeronda Birinci Qarabağ müharibəsinin dörd şəhidi dəfn edilib - YENİLƏNİB

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