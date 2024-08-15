В Абшеронском районе простились с четырьмя шехидами I Карабахской войны

В Абшеронском районе завершилась церемония прощания с четырьмя шехидами, считавшимися пропавшими без вести в I Карабахской войне.
Как сообщает местное бюро Report, шехиды были захоронены на Аллее шехидов в поселке Мехдиабад Абшеронского района.
На похоронах присутствовали родственники шехидов, должностные лица исполнительной власти Абшеронского района, сотрудники правоохранительных органов района, военные и представители общественности.
В Абшеронском районе проходит церемония прощания с четырьмя шехидами, считавшимися пропавшими без вести в I Карабахской войне.
Как сообщает местное бюро Report, церемония прощания с шехидами проходит в поселке Мехдиабад.
Останки шехидов Джамалова Эльмана Гусейн оглу, Абилова Абульфаза Абульфат оглу, Гусейнова Джаваншира Эршад оглу, Ширинова Тахира Ширин оглу будут перезахоронены на Аллее шехидов в поселке Мехдиабад Абшеронского района.