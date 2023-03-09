В Абшероне из домов совершена кража на сумму более 20 тыс. манатов

В Абшероне из домов совершена кража на сумму более 20 тыс. манатов.

В Абшероне из домов совершена кража на сумму более 20 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления полиции Абшеронского района на основе поступивших данных, был задержан житель Шабранского района ранее судимый за кражу и преступления, связанные с наркотиками, Этибар Керимов, подозреваемый в хищении из 5 домов в поселке Масазыр денежных средств на сумму 1500 манатов и золотых украшений на сумму 18 665 манатов.

По факту проводится расследование.