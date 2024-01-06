49 избирательных участков в 37 странах созданы в связи с президентскими выборами в Азербайджане

В 37 представительствах Азербайджана за рубежом создано 49 избирательных участков.

В связи с предстоящими президентскими выборами в Азербайджане созданы 49 избирательных участков в 37 странах.

Как сообщает Report, об этом председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов заявил на состоявшемся сегодня заседании.

Он отметил, что на этих участках смогут проголосовать наши соотечественники, проживающие за рубежом.

Отметим, что завтра истекает срок, отведенный на создание избирательных участков в зарубежных странах в связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане. Согласно статье 35.6 Избирательного кодекса, избирательные участки для голосования избирателей, находящихся в день голосования в иностранных государствах, и подсчета голосов создаются на территориях пребывания избирателей руководителями дипломатических представительств или консульских учреждений Азербайджанской Республики не позднее, чем за 30 дней до дня голосования.

Напомним, что внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля.