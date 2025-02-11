В 2025 году будут организованы спортивные соревнования, международные турниры и мероприятия "Марш победы"

В 2025 году будут организованы спортивные соревнования, международные турниры и мероприятия "Марш победы".

В 2025 году будут организованы спортивные соревнования, международные турниры и мероприятия "Марш победы".

Как сообщает Report, об этом говорится в Плане мероприятий в связи с объявлением 2025 года "Годом Конституции и Суверенитета" в Азербайджанской Республике.

Мероприятия в течение года будут проводиться Администрацией президента Азербайджана, Министерством молодежи и спорта, Министерством обороны, Министерством внутренних дел, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой, специальными представительствами президента Азербайджана.