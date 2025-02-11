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В 2025 году будут организованы спортивные соревнования, международные турниры и мероприятия "Марш победы"

В 2025 году будут организованы спортивные соревнования, международные турниры и мероприятия "Марш победы" В 2025 году будут организованы спортивные соревнования, международные турниры и мероприятия "Марш победы".
Внутренняя политика
11 февраля 2025 г. 16:28
В 2025 году будут организованы спортивные соревнования, международные турниры и мероприятия Марш победы

В 2025 году будут организованы спортивные соревнования, международные турниры и мероприятия "Марш победы".

Как сообщает Report, об этом говорится в Плане мероприятий в связи с объявлением 2025 года "Годом Конституции и Суверенитета" в Азербайджанской Республике.

Мероприятия в течение года будут проводиться Администрацией президента Азербайджана, Министерством молодежи и спорта, Министерством обороны, Министерством внутренних дел, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой, специальными представительствами президента Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Bu il idman yarışları və beynəlxalq turnirlər, “Zəfər yürüşü” tədbirləri təşkil ediləcək

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