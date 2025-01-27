В 2024 году в Азербайджане возбуждено 3 561 дело об административных правонарушениях

В прошлом году в Азербайджане органами прокуратуры возбуждено 3 561 дело об административных правонарушениях.

В прошлом году в Азербайджане органами прокуратуры возбуждено 3 561 дело об административных правонарушениях.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

Он отметил, что в указанном периоде органами прокуратуры также отменено 122 постановления иных органов о приостановлении производства по делу об административном правонарушении.

За отчетный период внесено 4 097 представлений и вынесено 626 предостережений в качестве меры прокурорского реагирования на нарушения закона со стороны соответствующих организаций, физических и должностных лиц.