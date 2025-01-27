О нас

В 2024 году в Азербайджане возбуждено 3 561 дело об  административных правонарушениях

В 2024 году в Азербайджане возбуждено 3 561 дело об  административных правонарушениях В прошлом году в Азербайджане органами прокуратуры возбуждено 3 561 дело об административных правонарушениях.
Внутренняя политика
27 января 2025 г. 11:21
В 2024 году в Азербайджане возбуждено 3 561 дело об  административных правонарушениях

В прошлом году в Азербайджане органами прокуратуры возбуждено 3 561 дело об административных правонарушениях.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

Он отметил, что в указанном периоде органами прокуратуры также отменено 122 постановления иных органов о приостановлении производства по делу об административном правонарушении.

За отчетный период внесено 4 097 представлений и вынесено 626 предостережений в качестве меры прокурорского реагирования на нарушения закона со стороны соответствующих организаций, физических и должностных лиц.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Keçən il prokurorluq orqanları inzibati xəta haqqında işlər üzrə 3 561 icraat başladıb

Самое важное

Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с канцлером Германии
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с канцлером Германии
21 января 2025 г. 19:50
Президент Азербайджана поздравил Дональда Трампа
Президент Азербайджана поздравил Дональда Трампа
21 января 2025 г. 13:15
Президент Азербайджана встретился в Давосе с гендиректором компании OliverWyman Group
Президент Азербайджана встретился в Давосе с гендиректором компании OliverWyman Group
20 января 2025 г. 21:59
Президент Ильхам Алиев дал интервью китайскому телеканалу CGTN в Давосе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев дал интервью китайскому телеканалу CGTN в Давосе
20 января 2025 г. 20:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi