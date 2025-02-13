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В 2024 году Госкомитет обеспечил выдачу охранных ордеров 108 лицам

В 2024 году Госкомитет обеспечил выдачу охранных ордеров 108 лицам В 2024 году 108 человек получили охранный ордер после обращений в Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей.
Внутренняя политика
13 февраля 2025 г. 16:09
В 2024 году Госкомитет обеспечил выдачу охранных ордеров 108 лицам

В 2024 году 108 человек получили охранный ордер после обращений в Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей.

Как сообщили Report в Госкомитете, это на 30% больше, чем в 2023 году, когда было выдано 83 ордера.

Всего на горячую линию комитета "860 - Поддержка в связи с гендерным насилием" в 2024 году поступило 330 обращений, что на 9,1% больше показателя предыдущего года.

Число охранных ордеров, выданных на основании обращений в комитет, составило 46 в 2022 году, 83 в 2023 году и 108 в 2024 году.

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Версия на азербайджанском языке 2024-cü ildə 108 nəfərə mühafizə orderi verilib

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