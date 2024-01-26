В 2023 году раскрыто 10 убийств прошлых лет

В 2023 году раскрыто 10 уголовных дел по умышленным убийствам прошлых лет.

В 2023 году раскрыто 10 уголовных дел по умышленным убийствам прошлых лет.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев на расширенном заседании коллегии.

По его словам, за отчетный период Следственное управление Генпрокуратуры по итогам предварительного расследования направило в суды 44 уголовных дела.

"В прошлом году в результате совместных следственно-оперативных мероприятий органов внутренних дел, госбезопасности и юстиции раскрыто 10 умышленных убийств прошлых лет. Всего с 1 мая 2020 года по настоящее время раскрыто 37 убийств, совершенных при неясных обстоятельствах и не раскрытых в предыдущие годы", - отметил генпрокурор.





