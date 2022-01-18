В 2021 году 420 человек возвращены в Азербайджан в порядке реадмиссии

В прошлом году 420 человек были возвращены в Азербайджан в порядке реадмиссии.

В прошлом году 420 человек были возвращены в Азербайджан в порядке реадмиссии.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной миграционной службы (ГМС) Вусал Гусейнов на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности ведомства за 2021 год.

Он отметил, что их доставка в Азербайджан организована чартерными рейсами с соответствующего согласия оперативного штаба при Кабинете министров: "В прошлом году число реадмиссированных лиц увеличилось в 2,9 раза. С 2014 года была осуществлена реадмиссия 2013 человек. В этом году также предусмотрена реадмиссия 2147 человек".