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    В 2019 году в Азербайджане будет проведена перепись населения

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал указ о проведении в 2019 году переписи населения в Азербайджанской Республике.

    Как сообщает Report, согласно указу, 1-10 октября 2019 года будет проведена очередная перепись населения в Азербайджанской Республике.

    Подготовительная работа, связанная с переписью населения, и ее проведение, обработка итогов, публикация и обнародование результатов возложены на Государственный комитет Азербайджанской Республики по статистике.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено в двухмесячный срок утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в 2019 году переписи населения в Азербайджанской Республике.

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