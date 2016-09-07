В 2019 году в Азербайджане будет проведена перепись населения

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал указ о проведении в 2019 году переписи населения в Азербайджанской Республике.

Как сообщает Report, согласно указу, 1-10 октября 2019 года будет проведена очередная перепись населения в Азербайджанской Республике.

Подготовительная работа, связанная с переписью населения, и ее проведение, обработка итогов, публикация и обнародование результатов возложены на Государственный комитет Азербайджанской Республики по статистике.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено в двухмесячный срок утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в 2019 году переписи населения в Азербайджанской Республике.