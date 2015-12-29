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    В 10-й колонии освобождены 19 помилованных заключенных

    В своих выступлениях они выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Согласно распоряжению о помиловании, подписанному президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в колонии № 10 пенитенциарной службы министерства юстиции были освобождены 19 человек.

    Как сообщает Report, среди освобожденных есть также граждане Турции и Нигерии. В своих выступлениях они выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву.

    Отметим, что подписанное президентом Ильхамом Алиевым распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц", коснулось 210 человек.

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