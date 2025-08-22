В 1-м жилом комплексе в Кяльбаджаре созданы все условия для жителей

В первом жилом комплексе в Кяльбаджаре созданы все необходимые условия для проживания жителей.

Как передает западное бюро Report, об этом сообщили в ходе медиатура в Кяльбаджар, организованного по следам президента.

Квартиры в жилом комплексе, построенном в современном стиле и в соответствии с высокими стандартами, обеспечены всеми необходимыми условиями. Во дворах жилых зданий созданы различные зоны для отдыха и эффективного проведения досуга жителей.

Отметим, что президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 21 августа ознакомились с условиями, созданными в частных и многоэтажных домах на территории 1-го жилого комплекса в городе Кяльбаджаре, встретились с переселившимися сюда жителями.