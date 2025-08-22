О нас

В 1-м жилом комплексе в Кяльбаджаре созданы все условия для жителей

В 1-м жилом комплексе в Кяльбаджаре созданы все условия для жителей В первом жилом комплексе в Кяльбаджаре созданы все необходимые условия для проживания жителей.
Внутренняя политика
22 августа 2025 г. 11:14
В 1-м жилом комплексе в Кяльбаджаре созданы все условия для жителей

В первом жилом комплексе в Кяльбаджаре созданы все необходимые условия для проживания жителей.

Как передает западное бюро Report, об этом сообщили в ходе медиатура в Кяльбаджар, организованного по следам президента.

Квартиры в жилом комплексе, построенном в современном стиле и в соответствии с высокими стандартами, обеспечены всеми необходимыми условиями. Во дворах жилых зданий созданы различные зоны для отдыха и эффективного проведения досуга жителей.

Отметим, что президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 21 августа ознакомились с условиями, созданными в частных и многоэтажных домах на территории 1-го жилого комплекса в городе Кяльбаджаре, встретились с переселившимися сюда жителями.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоKəlbəcərin 1-ci yaşayış kompleksində sakinlər üçün hər bir şərait yaradılıb

Самое важное

Президент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
21 августа 2025 г. 20:09
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
21 августа 2025 г. 12:53
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
20 августа 2025 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi