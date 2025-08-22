О нас

В первом жилом комплексе Кяльбаджара уже разместились 20 семей

В первом жилом комплексе Кяльбаджара уже разместились 20 семей 11:15 Вчера 20 семей, которым президент Ильхам Алиев вручил ключи во время визита в Кяльбаджар, разместились в 1-м жилом комплексе Кяльбаджар.
Внутренняя политика
22 августа 2025 г. 11:35
В первом жилом комплексе Кяльбаджара уже разместились 20 семей

Вчера 20 семей, которым президент Ильхам Алиев вручил ключи от квартир во время визита в Кяльбаджар, разместились в первом жилом комплексе Кяльбаджар.

Как передает западное бюро Report, об этом сказала журналистам руководитель отдела пресс-службы Службы восстановления, строительства и управления в Кяльбаджарском районе Нурана Бабаева.

Она отметила, что первый жилой комплекс включает 201 квартиру: "Здесь будут 2, 3, 4-комнатных квартир. В 3-м и 4-м жилых комплексах, фундамент которых заложен, будут многоквартирные дома. Предусматривается, что 4-й жилой комплекс станет одним из крупнейших жилых кварталов в городе".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kəlbəcərə köçürülən 20 ailə şəhərin 1-ci yaşayış kompleksində məskunlaşıb

Экслюзивные новости

ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
21 августа 2025 г. 14:32
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 августа 2025 г. 11:38
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi