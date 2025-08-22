В первом жилом комплексе Кяльбаджара уже разместились 20 семей

11:15 Вчера 20 семей, которым президент Ильхам Алиев вручил ключи во время визита в Кяльбаджар, разместились в 1-м жилом комплексе Кяльбаджар.

Вчера 20 семей, которым президент Ильхам Алиев вручил ключи от квартир во время визита в Кяльбаджар, разместились в первом жилом комплексе Кяльбаджар.

Как передает западное бюро Report, об этом сказала журналистам руководитель отдела пресс-службы Службы восстановления, строительства и управления в Кяльбаджарском районе Нурана Бабаева.

Она отметила, что первый жилой комплекс включает 201 квартиру: "Здесь будут 2, 3, 4-комнатных квартир. В 3-м и 4-м жилых комплексах, фундамент которых заложен, будут многоквартирные дома. Предусматривается, что 4-й жилой комплекс станет одним из крупнейших жилых кварталов в городе".