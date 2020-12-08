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Ужесточение карантина - граждане вновь получат матпомощь в размере 190 манатов

Ужесточение карантина - граждане вновь получат матпомощь в размере 190 манатов В то же время предполагается оказание помощи предпринимателям
Внутренняя политика
8 декабря 2020 г. 15:01
Ужесточение карантина - граждане вновь получат матпомощь в размере 190 манатов

С учетом ужесточения карантина на территории Азербайджана с 00:00 14 декабря 2020 года до 00:00 18 января 2021 года и влияния введенных ограничений на экономическую активность граждан, около 600 тысяч нуждающихся лиц, выявленных в ходе предыдущего ужесточенного карантинного режима, получат единовременную материальную помощь в размере 190 манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в решении Оперативного штаба при Кабинете министров в связи с продлением особого карантинного режима на территории страны.

В то же время предполагается оказание помощи предпринимателям, работающим в отраслях, которых коснутся введенные ограничения.

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Версия на азербайджанском языке Koronavirus pandemiyasına görə 600 min nəfərə 190 manat veriləcək

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